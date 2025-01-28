В Старом Осколе открыли наследственное дело после смерти Лены Миро

После смерти скандально известного блогера Лены Миро (настоящее имя Елена Мироненко) открыли наследственное дело в Белгородской области, откуда она родом. В частности, оно было открыто у нотариуса, зарегистрированного в Старом Осколе, передает РИА Новости.

Ранее в России ликвидировали ИП Елены Мироненко. Причина - "индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью".

О том, что Лена Миро умерла, стало известно еще весной прошлого года. Было несколько версий, но основной являлась, что Миро разбилась в результате автомобильной аварии. Якобы она впала в кому, а потом умерла. Сейчас сообщается, что блогерши не стало 20 апреля 2024 года.

Напомним, что Лена Миро прославилась в ЖЖ (Живой журнал). Блогер писала тексты, посвященные мировым и отечественным знаменитостям, причем в основном они носили весьма едкий, а подчас и откровенно провокационный характер.