Аномальное тепло в январе может быть связано с аварией на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Такую версию озвучит климатолог "Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.

По его словам, теплая погода в первый зимний месяц стала неожиданностью для синоптиков. Такую аномалию никто даже не предполагал.

Терешонок объяснил, что столь теплая погода связана с несколькими факторами. В частности, это феномен Эль-Ниньо — природное явление, связанное с потеплением поверхности океана в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. За счет этого средняя глобальная температура повышается на несколько градусов.

Вторая причина — подрыв "Северных потоков". Метеоролог уверен, что высвободившийся в результате взрыва газ дал "в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ".

"Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда", - заявил Терешонок агентству "Москва".