В Азербайджане рассказали о задержании "золотой судьи" Хахалевой

Накануне, 27 января, стало известно о задержании экс-председателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой в аэропорту Баку. Сейчас в правоохранительных органах сообщили, что она будет экстрадирована в Россию после решения суда.

"Она намеривалась отправиться из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что она находится в розыске. Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение", - рассказали РИА Новостям.

Напомним, Елена Хахалева привлекла к себе внимание в 2017 году. В СМИ появилась информация, что свадьба ее дочери Софьи, обошлась в два миллиона долларов. На торжестве выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. При том, что годовой заработок Хахалевой за 2016 год - 2,6 миллиона рублей. В свое оправдание судья заявила, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем.

Не ускользнула эта история и от взора Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, некоторым ведомствам стоит "пристально наблюдать за такими проявлениями".