Мощный циклон обрушился на Приморье

Мощный циклон обрушился сегодня на Приморье. В регионе действует штормовое предупреждение. На улицы Владивостока выведены более двухсот единиц коммунальной техники. Власти города рекомендовали предприятиям перейти на сокращенный рабочий день, чтобы люди добрались домой до разгула стихии.

В школах - свободное посещение, два вуза перевели студентов на дистанционное обучение.

На юге Приморья из-за снегопада нарушено энергоснабжение нескольких сел. На Сахалине из-за метели прекращено междугороднее автобусное сообщение. Закрыта паромная переправа Холмск - Ванино. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде, перенесено несколько рейсов. Школьников южных районов перевели на удаленку. Все экстренные службы действуют в режиме повышенной готовности.