Страшная болезнь разрушила мечты 14-летнего Айрата стать футболистом. Мы можем помочь ему все вместе!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 14-летнего Айрата Мубинова из Нижегородской области. С самого рождения он борется со смертельной болезнью — гемолитической несфероцитарной анемией. Единственным способом лечения всё это время оставалось переливание донорской крови. Но из-за переизбытка железа страдают жизненно важные органы. Айрату требуется срочная пересадка костного мозга. Чтобы организм перенёс операцию, необходима сопроводительная терапия очень дорогими препаратами. Стоят они свыше 3 миллионов рублей. Для многодетной семьи это огромная сумма, потому родители просят помочь всех неравнодушных.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Жизненно важную терапию необходимо провести как можно скорее - время упускать нельзя.

Не торопясь, чтобы не сбить дыхание, взяв маму за руку, Айрат идёт на важное обследование. Мальчику назначена срочная трансплантация, потому от сегодняшних результатов многое зависит. У Айрата смертельный диагноз — гемолитическая несфероцитарная анемия. Это тяжёлое заболевание, которое требует постоянного донорства. Без переливаний крови мальчику просто не выжить.

"Эритроциты, которые должны снабжать наши органы и ткани кислородом для нормальной функции, у Айрата, к сожалению, разрушаются по генетическим причинам", - говорит Кристина Борисенко, врач-гематолог клиники НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой.

Раз в месяц переливание крови обязательно. А сколько их было за 14 лет, сбились со счёта. Первая трансфузия - сразу после рождения.

"Дети рождаются с гемоглобином 200, у него было 80. Из роддома нас направили в областную больницу, где также сделали ещё переливание", - говорит мама Айрата Лилия Мубинова.

С тех пор у Айрата всё под строгим ограничением. Малейшие перегрузки, будь то обычное ОРВИ или стресс, даже любимый футбол - угроза для жизни ребёнка.

"Я любил заниматься футболом, но в связи с болезнью мне пришлось это всё оставить и заниматься лечением", - говорит Айрат.

Постоянные переливания тоже опасны. Они поддерживают нужный уровень гемоглобина, но причиняют вред жизненно важным органам. Железо, которое накапливается в организме, нарушает работу печени, селезёнки и сердца. Чтобы сохранить хрупкую жизнь мальчика, нужна пересадка. Как можно скорее.

"Требуется выполнение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, потому что у него уже большая перегрузка железом. И чем дальше мы будем тянуть, перегрузка эта будет накапливаться и его органы и ткани без своевременного лечения такой тяжёлый этап как ТКМ могут не перенести", - объясняет Кристина Борисенко, врач - гематолог клиники НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой.

Без сопроводительных препаратов перенести операцию мальчик не сможет. Они защитят детский организм, когда донорские клетки будут только приживаться. Но стоимость лекарств заоблачная – более 3 миллионов рублей. Многодетным родителям не собрать таких денег самостоятельно.

"Единственный кормилец – это у нас муж. Это неподъемная сумма для нашей семьи. Помогите собрать необходимую для нас сумму для лечения Айрата, ведь с его заболеванием мы боремся всю его жизнь. Без вашей помощи мы не справимся", - говорит мама мальчика.

Врачи говорят – у Айрата хорошие шансы раз стать полностью здоровым. Чтобы не спугнуть удачу, на осмотре у лечащего врача он, кажется, едва дышит. Донорский костный мозг перезагрузит организм Айрата. Мальчик избавится от постоянного страха за свою жизнь и сможет победить смертельную болезнь. Мучительная разлука с семьёй, наконец, перестанет быть его ежемесячной повинностью.

Долгие 14 лет семья Мубиновых шла к этой цели. Все мечты были только об одном – чтобы Айрат выздоровел и непременно наверстал пропущенное в больницах детство.

"Когда я вылечусь от этой болезни, я приеду в свой родной город и буду играть", - говорит Айрат.

Свой первый гол Айрат обещает посвятить врачам и всем добрым людям! Все вместе мы можем подарить этому храброму мальчику шанс на здоровую жизнь.

Времени у Айрата мало, смертельная болезнь не отступает. Лекарства требуются как можно скорее, и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто — достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Айрата Мубинова, программа 2207