Реформы в американской армии Трамп начал с того, что запретил трансгендерам служить в вооружённых силах. Указ подписан сегодня. Уволят как непригодных по медицинским показаниям около 15 тысяч человек.

"Чтобы у нас была самая боеспособная армия в мире, мы избавимся от трансгендерной идеологии. Они все уйдут", - заявил Трамп.

Теперь фокус внимания Пентагона направлен не на "гендерный радикализм", а на быстрое развёртывание новейшей системы ПРО. Это тоже указ Трампа, в котором написано о необходимости создания американской системы противоракетной обороны, похожей на израильский "Железный купол", но с более продвинутыми технологиями. Президент хочет, чтобы уже через несколько лет у американцев были перехватчики "космического базирования", которые сбивали бы современные баллистические и гиперзвуковые ракеты. Сейчас атака таким оружием для США - "катастрофическая угроза", ведь обладает им Россия. Вот почему в команде Трампа критикуют за недальновидность администрацию Байдена, в том числе госсекретаря Блинкена.

"Я считаю, что Блинкен слишком злой и тупица. И я вижу отпечатки его пальцев повсюду. Я знаю, что за последние два месяца Блинкен делал всё, чтобы ускорить войну между Соединенными Штатами и Россией. Тони Блинкен настаивал на настоящей войне, пытаясь убить Путина, например. Они пытались убить Путина. Хаос - это ширма, которая их защищает", - заявил Такер Карлсон.

Также журналист уверен, что именно США стояли за подрывом газопровода "Северный поток" и после смены Байдена правда всплывёт. Кстати, сын Такера Карлсона станет заместителем пресс-секретаря вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники. Трамп меняет людей на всех уровнях и развязывает свои войны - пока торгово-миграционные. Также Штаты приостановили программу помощи украинским беженцам. А депутаты Рады уже покладисто допускают, что указ о запрете переговоров с Россией может быть отменен.

"Если ситуация потребует изменений, то такие изменения будут. Для снятия запрета потребуется новое решение СНБО", - заявила Мария Мезенцева-Федоренко, депутат Верховной рады.

Зеленский ищет поддержки в Европе, теперь выпрашивая хотя бы гарантии безопасности. В Польше он встретился с Макроном — всё ещё верным союзником, который мечтает диктовать условия России. Впрочем, Западу придется учитывать интересы Москвы. Это, по сути, признал и сам Зеленский. В последнем интервью он жаловался, что после распада СССР Украина лишилась ядерного оружия.

"Это было тупо и нелогично. Нам не нужно было отдавать ядерное оружие", - заявил он.

Однако единственное, чем действительно распоряжается сейчас Зеленский - это судьбы простых украинцев. А их не щадят. В Харьковской области прямо в рясе в воинскую часть отправили православного священника.