В Сети раскритиковали Гомес и Портман на роль Спирс в новом фильме

Недавно Бритни Спирс написала книгу "Женщина во мне", которая произвела фурор во всем мире. Теперь стало известно, что ее хотят экранизировать. Сообщается, что главную роль в ленте могут сыграть Натали Портман или Селена Гомес.

Сама Бритни Спирс, как утверждают инсайдеры, принимает непосредственное участие в создании фильма. Она очень хорошо относится к Селене Гомес, считая, что у них есть много общего, например, обе прославились в юном возрасте. К тому же Бритни нравится Селена и человеческими качествами.

Впрочем, и Натали Портман нравится Спирс. Она считает ее талантливой актрисой и уверена, что благодаря гримерам Натали может преобразиться до неузнаваемости, передает Super.

Вот только в Сети неоднозначно отнеслись к выбору актрис на роль Бритни Спирс. По мнению многих интернет-пользователей, ни Селена Гомес ни Натали Портман не соответствуют образу прославленной исполнительницы. В частности, комментаторы уверены, что рассматривать на роль Бритни нужно блондинку, причем необязательно актрису.