Официальный портрет первой леди США Мелании Трамп взбесил народ

20 января в США состоялась инаугурация нового президента. Американским лидером стал республиканец Дональд Трамп. Для него это уже второй срок. На всем протяжении торжественной церемонии, которая состоялась в здании Капитолия, рядом с новоиспеченным президентом находилась его супруга Мелания. Для выхода в свет она выбрала лаконичное темно-синее пальто по фигуре и шляпку, которая напрочь скрыла ее глаза.

Многие комментаторы по всему миру увидели в этом некий символизм. Еще со времен первого срока Трампа ходят слухи, что Мелании не нравилась роль первой леди. Якобы она выполняла ее нехотя, без всякого желания и инициативы. Отдельно подвергся критике официальный портрет супруги Дональда Трампа. Многим не понравились бриллиантовые украшения Мелании, которые та словно выставила напоказ.

А теперь в Сети обсуждают новый официальный портрет первой леди страны. И снова он вызвал пересуды. В частности, комментаторы раскритиковали якобы агрессивную позу Мелании, что на лице ее нет даже намека на улыбку, да и вообще выбор черно-белой гаммы для портрета многие интернет-пользователи сочли мрачным. Отдельно люди высказались по обработке снимка. Многие уверены, что специалисты перестарались с фотошопом и ретушью, в результате чего от "настоящей" Мелании почти ничего не осталось. Зато, отметили наблюдательные комментаторы, на сей раз Мелания не демонстрирует никаких дорогущих ювелирных украшений.