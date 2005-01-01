Диана Гурцкая рассказала о беременности: "Я так ждала токсикоза, так хотела!"

Новой гостьей шоу Натальи Подольской "Ваша Наташа" стала певица Диана Гурцкая. Она стала известна много лет назад, когда начала сотрудничать с автором-песенником, исполнителем Игорем Николаевым. Проблемы со зрением стали ее изюминкой и даже визитной карточкой на сцене. Эта особенность не только не оттолкнула, но, наоборот, привлекла внимание адвоката Петра Кучеренко.

Влюбленные оформили отношения в 2005 году. Спустя год супруги узнали, что станут родителями. По словам Дианы, для нее эта беременность долгожданная и единственная. Протекала она отлично, несмотря на то, что певица находилась под пристальным вниманием медиков.

"Сперва я даже обижалась, что ничего не чувствовала. Я так ждала токсикоза, так хотела! И вдруг настал этот момент, а еще были концерты. Я помню, сухарики постоянно лежали в сумке, лимон. Это было приятно. Мне надо было вдвойне наблюдаться… Я боялась, что ребенок мог повторить мою судьбу. Хотя мы с мужем это обсуждали, отмечая, что с радостью будем ждать ребенка, что бы ни случилось. Петя не давал мне знать, что чего-то боится. Он стоял рядышком, и я все прошла. У меня были скрининги, проверки околоплодных вод. Все у меня было вдвойне. Но это было чудесное время - невозможно передать", - рассказала Диана.

Летом 2007 года певица родила сына Константина. На протяжении лет семейство жило счастливо. Однако в 2023 году случилась трагедия - скоропостижно скончался муж артистки. Диана призналась, что до сих пор ей нелегко. Она заявила, что время не лечит. По словам певицы, у нее не осталось ничего, кроме воспоминаний. Чем бы она ни занималась, где бы ни находилась, призналась артистка, у нее чувство, что Петр всегда с ней.

"Я до такой степени скучаю - до хрипоты, до боли, но ничего не могу сделать", - призналась Гурцкая.