Российские спецслужбы принимают все меры для охраны президента. Так Дмитрий Песков прокомментировал заявления Такера Карлсона о планах США убить Владимира Путина.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы со своим коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего американского президента Джо Байдена пыталась убить Владимира Путина. Он назвал эти действия безумием. Тем не менее, уточнять детали Карлсон не смог.

Журналист добавил, что Энтони Блинкен, занимавший при Джо Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту "делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией".