Киркоров и Орбакайте развлекли организатора мероприятий в поддержку Украины

Роскошное торжество со звездами эстрады прошло на одной из самых крупных свадебных площадок Нью-Йорка Da Mikele Illagio. Филипп Киркоров исполнил несколько своих хитов, а также композицию на азербайджанском языке и "Хава нагила". Кристина Орбакайте, в свою очередь, спела трек "Я не отдам тебя никому" (без Авраама Руссо), а также песню "Мой мир" и другие.

Примечательно, что в числе гостей, которых развлекали Филипп и Кристина и прочие артисты, была замечена известная event-менеджер Алена Галушко, которая занимается прокатом артистов из стран СНГ в США и организацией различных вечеринок. Три года назад она активно высказывалась в поддержку Украины и организовывала благотворительные вечера, на которых выступали американские конгрессмены и знаменитые украинские артисты, сообщает SHOT.

Отметим, что в прошлом году Кристина Орбакайте дала откровенное интервью, в котором дала понять, что приостанавливает певческую карьеру в России. Теперь артистка выступает за границей, однако дает камерные концерты. Ее муж, бизнесмен Михаил Земцов и их дочь Клавдия, давно живут в США и в России бывают наездами. Кристина признавалась, что ее мечта - собраться всей семьей дома в Москве.