Лавров обвинил ЮНЕСКО в подыгрывании Киеву и его западным покровителям

ЮНЕСКО обслуживает интересы тех, кто хочет нанести стратегическое поражение нашей стране. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии по делам организации.
Он отметил, что её секретариат подыгрывает Киеву и его западным покровителям. Замалчивает факты уничтожения памятников на Украине, не реагирует на гонения, которым подвергается православная церковь.
Сергей Лавров отметил и доклад ЮНЕСКО по безопасности журналистов, в который не вошёл ни один случай убийства наших соотечественников.
"В докладе не оказалось упоминания всем известных фактов гибели российских журналистов: Дугиной, Клокова, Фомина, Журавлева, Максудова и многих других. Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата, в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств, делает ее, по сути дела, соучастницей информационной войны. Да, может быть, и не только информационной, против нашей страны, а по большому счету войны против правды", - заявил Сергей Лавров.