Лавров обвинил ЮНЕСКО в подыгрывании Киеву и его западным покровителям

ЮНЕСКО обслуживает интересы тех, кто хочет нанести стратегическое поражение нашей стране. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии по делам организации.

Он отметил, что её секретариат подыгрывает Киеву и его западным покровителям. Замалчивает факты уничтожения памятников на Украине, не реагирует на гонения, которым подвергается православная церковь.

Сергей Лавров отметил и доклад ЮНЕСКО по безопасности журналистов, в который не вошёл ни один случай убийства наших соотечественников.