Собянин рассказал о возможностях нового коворкинг-центра НКО на ВДНХ

Новый коворкинг-центр для некоммерческих организаций открылся сегодня на ВДНХ. Он расположился в отреставрированном павильоне №44 "Кролиководство". Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях, для резидентов доступны презентационный зал, зона для переговоров, а ещё мультимедийное оборудование.

44-й павильон на ВДНХ теперь станет местом, где встречаются идеи и возможности. Сотрудники благотворительных фондов, общественных и религиозных сообществ, ассоциаций и союзов - в общем, все те, кто юридически относится к некоммерческим организациям - теперь обзавелись ещё одним рабочим пространством. В отремонтированном историческом особняке сегодня открылся коворкинг-центр для НКО - место, куда можно прийти и поработать.

"У наших фондов действительно есть потребность. Не у всех есть ресурсы самим снимать помещения или часто это делать. И как раз город даёт ту бесплатную возможность - прийти и позаниматься своим любимым делом столько сколько нужно", - отметила Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы.

Здесь не только рабочие места. В павильоне с одним общим залом есть и мультимедийное оборудование, и профессиональная помощь специалистов для организации переговоров, собраний, презентаций и диджитал конференций – мероприятий, проходящих в онлайн формате.

"В пространстве нового коворкинг-центра резидентам доступны презентационный зал, зона коворкинга и переговоров. А также мультимедийное оборудование, помощь в проведении событий и другие услуги. Теперь в Москве 12 пространств с бесплатными сервисами для НКО", - заявил Собянин.

В этом особняке объединили историю и будущее. В советское время с 1954 года здесь демонстрировали свои достижения кролиководы. Лаконичный и удобный для экспозиций 44-й павильон фермеры очень любили, рассказывают искусствоведы. Они уверены, спроектировавший особняк архитектор с говорящей фамилией Зайцев очень вдумчиво подошёл к работе.

Уникальность павильона состоит в том, что в принципе архитектура достаточно необычная. Необычный главный фасад. Остальные фасады, они настолько незначительные, что всё внимание именно на главный вход, который завершает каскад искусственных прудов ВДНХ и завлекает внутрь посетителей выставки", - отметила Елена Максимова, главный архитектор-реставратор ВДНХ.

Особое внимание реставраторы уделяли деталям. Были воссозданы фигуры кроликов на фасаде - на это ушло более полугода - полностью отреставрированы статуи девушек – кролиководов. Внутри же теперь опять можно видеть колонны и пилястры из мрамора, люстры из художественного металла, лепной декор потолков. Не удалось оставить прежним только паркет. Мастера спасли лишь 2 квадратных метра - их можно увидеть на полу эркера. А чтобы помещение соответствовало всем требованиям, обновили все инженерные системы. Чтобы занять здесь рабочее место, представителям НКО необходимо заключить соглашение с Московским домом общественных организаций.