Врачи центра им. Боткина спасли пациента с двумя аневризмами аорты

Одна лучше двух. Врачи Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина провели сложную гибридную операцию и спасли пациента с двумя аневризмами аорты. Подобное заболевание встречается редко. Однако оно может привести к тяжелым последствиям. Спасение пациентов с такими патологиями зависит не только от современного оборудования, но и от слаженной работы персонала. Какие новые методики были внедрены? И в чем особенность гибридных операций?

Михаил Владимирович с улыбкой прогуливается по коридорам больницы, где совсем недавно перенес сложнейшую операцию. Мужчине удалили сразу две аневризмы - в брюшной и в грудной аорте. А ведь опаснейшая для жизни патология была обнаружена случайно.

Некоторое время Михаил наблюдался у кардиолога в поликлинике, после чего его направили на госпитализацию в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина.

"Стенка аорты повреждается сначала атеросклеротической бляшкой, плюс, имея артериальную гипертензию, испытывая постоянное давление, сосуд в слабом месте, надрывается внутренняя выстелка сосуда", - пояснил Ясави Магомадов, сердечно-сосудистый хирург ММНКЦ им. С.П. Боткина.

Обычно в случае с двумя аневризмами, как у Михаила, требуется нескольких тяжелых операций по замене пораженных участков артерии, причем выполнять их должны хирурги разных специализаций.

"Брюшную аорту лучше поменять нормальной стандартной операцией. И в то же время у него имеется аневризма грудной аорты, которая может привести к разрыву. И как раз отдаленные результаты лечения грудной аорты - они более хорошие, когда их делают малоинвазивно", - рассказал Андрей Шубин, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии №38 ММНКЦ им. С.П. Боткина.

В клиническом центре имени Боткина применили методику, при которой все этапы может выполнить одна команда специалистов за одну операцию. Процесс непростой, занял больше 4 часов, но при этом не пришлось менять бригаду врачей и несколько раз вводить пациента в наркоз. В работе хирургам помогают оснащенные самым современным оборудованием гибридные операционные.

"Особенностью данных операционных является то, что мы можем совмещать два метода, которые ранее производились в стенах разных операционных", - отметил Зураб Багателия, первый заместитель директора ММНКЦ им. С.П. Боткина.

Уже спустя неделю после сложнейшей операции Михаила Владимировича выписали домой. Три месяца ему придется носить специальный бандаж, ну а после полного заживления никаких ограничений уже не будет. Главное - следить за питанием и уровнем холестерина и, конечно, вовремя проходить профилактические обследования.