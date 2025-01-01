В Москве прошло заседание "Директорской ложи"

Планы на наступивший 2025 год обсудили на традиционном собрании Директорской ложи Москвы.

Одной из главных тем стали новые правила продажи театральных билетов в столице. Билеты на мероприятия, проводимые с 15 марта, можно купить только по паспортам. Проект пилотный и продлится до конца года. По мнению директорского сообщества, мера вынужденная: так проще и эффективнее бороться с перекупщиками.

Обсуждали и новый репертуар.

"Сейчас, конечно, в наших планах занимает большое место подготовка к юбилею Победы, 80-летию Победы, 9 мая. Очень многое готовится московскими театрами. Я могу только назвать такой проект, как "Театр Победы", который охватывает все регионы", - сообщил Степан Орлов, зампредседателя Мосгордумы.

