Как аномальное потепление сказалось на обитателях "Лосиного острова"

Мороза нет, солнце выглядывает изредка и ненадолго. Столбики термометров скачут вверх и вниз, атмосферное давление тоже ведет себя непредсказуемо, оказывая влияние не только на людей, но и, как оказалось, на животных. Некоторые из тех, кто впал в состояние зимнего покоя, с приходом тепла проснулись раньше положенного срока. И теперь в случае прихода морозов их ждут проблемы - заснуть обратно они вряд ли смогут. А вот пятнистые олени на погодные качели не реагируют, да и обед - по расписанию.

"Сейчас все подтаяло, земля оголилась. Животные, скажем так, могут копытить землю, они могут разрывать землю и добывать там, например, корешки, открывается трава, которой с удовольствием питаются олени. Когда подмерзает, резко становится холодно - минус 10 тот же самый, он сковывает землю, кормовые ресурсы уже не доступны, и животным приходится, например, выходить на подкормочные площадки", - пояснила Карина Фоменко, начальник научного отдела Национального парка "Лосиный остров".

От желающих полакомиться сеном или зерновыми в "Лосином острове" отбоя нет, животных не пугает даже звук мотора, знают - привезли добавку.

Пятнистые олени не впадают в спячку, зиму переносят на ногах, чтобы сберечь энергию, большую часть времени проводят в лёжках. А вот если мороз и еды в лесу становиться меньше, животные национального парка приходят на подкормку. Но даже летом, когда зелени достаточно, сено в кормушках все равно оставляют, на всякий случай.

Для настоящих гурманов сотрудники парка приготовили особое угощение - крупная гималайская соль, по сравнению с обычной пищевой в ней больше микроэлементов, так что животным не только вкусно, но еще и полезно для пищеварения.

Но в период температурных колебаний не всем так повезло, как обитателям Национального парка. Таяние снежного покрова для некоторых животных может представлять смертельную опасность.

"Те животные, например, которые готовились, меняли себе шубу, скажем так, меняли шерсть, и она стала белой, которая идеально подходит под снежный покров, сейчас они максимально заметны. Это ласки, зайцы, например, для них это плохо. Они могут стать жертвами хищников", - отметила Карина Фоменко.

А еще под угрозой грызуны, полевые мыши и ласки, которые в снежном покрове делают укрытия. И поскольку в природе все связано, то гибель или дефицит в популяции может привести к уменьшению численности других животных.