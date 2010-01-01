"Эффект неприятной субстанции": лингвист Кронгауз объяснил, что такое чвякча

В интернете стало популярным видео жительницы Санкт-Петербурга, которое она, судя по всему, записала и отправила кому-то в Telegram. В ролике девушка показывает наледь и жижу на асфальте. Затем рядом с ней с крыши падает глыба льда.

"Хотела снять вот эту чвякчу. Тут еще норм, а дальше идешь по лужам", — произносит девушка.

"Чвякчей" на тротуарах Санкт-Петербурга заинтересовался Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления проверить плохую уборку снега и наледи. Интерес к "чвякче" возник не только у СКР, но и у интернет-пользователей.

"А чвячка это что? ОМГ, где вы взяли такое слово? Пополняю словарный запас. Гениальное слово!" — восхитились одни читатели. Другие начали строить догадки о его происхождении.

Слова "чвякча" в словарях русского языка действительно нет. Поиск в интернете тоже не дает никаких результатов. Редакторы сайта телеканала "ТВ Центр" опросили своих знакомых и выяснили, что изредка это слово используют в Беларуси и некоторых южных регионах России.

За помощью в поиске происхождения "чвякчи" мы обратились к ученым. Как рассказал доктор филологических наук, заведующий лабораторией социолингвистики РГГУ Максим Кронгауз, существительное "чвякча" связано с глаголом "чвякать" и восходит к звукоподражанию "чвя".

"Это очень похоже и по звучанию, и по смыслу на другое звукоподражение — "чав". Глагол "чавкать" давно утвердился в русском языке в двух значениях:

Издавать хлюпающие звуки языком и губами обычно во время еды.

Издавать хлюпающие звуки, перемещаясь в вязкой жидкой среде.

Эти же значения есть и у глагола "чвякать", но в отличие от "чавкать" встречается он не в литературном языке, а в разных диалектах, расположенных довольно далеко друг от друга, так что можно предположить, что возник он в них независимо", — рассказал Кронгауз.

По словам лингвиста, образование существительного "чвякча" — более позднее явление и, скорее всего, носит игровой и креативный характер.

"Ожидать здесь суффикса "-ча" было бы странно (ср. "добыча", "удача", "подача"), но зато он усиливает звукоподражание, а скопление согласных "чвкч" создает дополнительный неприятный эффект. В результате "чвякча" очень выразительно передает эффект неприятной субстанции, издающей чавкающие звуки, то есть грязи, напоминающей болото", - говорит ученый.

Существительное "чвякча" зафиксировано в молодежном сленге во второй половине 2010-х годов. Немногочисленные случаи употребления связаны с Санкт-Петербургом, но вряд ли этот жаргонизм можно строго локализовать.

"Вероятно, что слово появилось в качестве языковой игры и было подхвачено узким кругом", — заключил Максим Кронгауз.