Анджелина Джоли оказалась в опасности

Анджелина Джоли считается одной из самых закрытых голливудских актрис. Она не снимается на телевидении, редко посещает светские мероприятия, а если и дает интервью, то только связанные с работой. Однако в скором времени все может резко измениться, и весь мир узнает много интересного о личной жизни бывшей супруги Брэда Питта.

Недавно брат Анджелины Джеймс Хейвен женился на своей давней возлюбленной Роми Имбелли. Девушка, которая активно развивает свои социальные сети, анонсировала скорый выход книги, которую написала. Инсайдеры судачат, что в ней Роми могла раскрыть много тайн Анджелины Джоли.

Дело в том, что хоть Роми и Джеймс Хейвен лишь недавно поженились, девушка более 20 лет близка с семьей своего возлюбленного. Поэтому есть большая вероятность, что она знает много секретов как Джеймса, так и его именитой сестры.

"Это может обернуться для нее худшим кошмаром", - сообщил In Touch человек из близкого окружения Джоли.

Основания для тревоги закрытой актрисы увеличиваются в геометрической прогрессии. Мало того, что ее невестка написала книгу, в своих социальных сетях она часто упоминает новых родственников и тегает свекра Джона Войта. Кроме того, Роми вспомнила скандальный поцелуй мужа с Анджелиной на "Оскаре" и уже пообещала раскрыть подробности собственной истории.

Ходят слухи, что именно жена заставила брата Джоли дать интервью, в котором он пожаловался, что на фоне именитых сестры и отца чувствует себя "бесполезным и заброшенным". Кстати, за другое интервью Джеймсу пришлось поплатиться. Несколько лет назад он разоткровенничался с журналистами об Анджелине и ее личной жизни. Говорят, после этого она порвала с братом все связи. И даже на его свадьбе она отсутствовала.