Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Овны

Новолуние, Восточный новый год – этот день важно провести на подъеме! Держитесь поближе к друзьям, единомышленникам - это зарядит вас энергией.

Тельцы

Прекрасный момент, чтобы еще раз пересмотреть свои цели на год. Возможно, январь дал вам повод внести какие-то изменения, скорректировать стратегии.

Близнецы

Новолуние в Водолее - это время подумать о расширении горизонтов. Решите, чему вам стоит поучиться, где побывать, чтобы приблизиться к жизни своей мечты.

Раки

Новая Луна в Водолее призывает сосредоточиться на глубокой проработке тем, которые вам не дают покоя. Разберитесь с ними и с легким сердцем идите вперед.

Львы

Вы будете все чаще замечать интерес к своим персонам со стороны противоположного пола. Вы в центре внимания, наслаждайтесь и используйте это во благо.

Девы

Новая Луна в Водолее предлагает вам всерьез заняться здоровьем и изменить рабочий график. Найдите возможность больше двигаться, чаще отдыхать.

Весы

Новолуние в Водолее для представителей этого знака - время творческое и вдохновляющее. Оно идеально для хобби, посещений интересных мест, новых знакомств, занятий спортом.

Скорпионы

У вас на первый план выходят вопросы недвижимости, места жительства. Солнце и Луна помогут разобраться в ваших желаниях и потребностях.

Стрельцы

Вам предстоит много ездить в ближайшее время, общаться, получать новый опыт. Вы много потеряете, если поленитесь и не пойдете учиться прямо сейчас.

Козероги

Деньги всегда актуальны для вас. И уж тем более, в период, когда Новая Луна освещает знак Водолея. Кстати, это тот самый день, когда работает денежная магия.

Водолеи

Новолуние в вашем знаке - это еще и начало Года Змеи! Отличная возможность еще раз загадать желание и сделать шаг навстречу своим смелым мечтам.

Рыбы

Вы знаете, как важно не спугнуть удачу. Поэтому Новолуние в Водолее и Восточный Новый год вы наверняка проведете тихо, но по всем правилам фэн-шуй.