Юрия Колокольникова обнаружили в новом сезоне сериала "Белый лотос"

Согласно данным СМИ, российский актер Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне популярного многосерийного фильма "Белый лотос". Самое интересное, что изначально там был заявлен актер Милош Бикович, но его в последний момент исключили из каста. А об участии Колокольникова в сериале не сообщалось официально, но особо наблюдательные фанаты заметили его на кадрах после выхода трейлера.

Сам Юрий пока никак не прокомментировал работу в этой ленте. Однако в Сети уже бурно отреагировали на новость. В частности, российские интернет-пользователи рассыпались в комплиментах и поздравлениях, кто-то пошутил, что "лысые русские" покоряют Голливуд.

Напомним, что ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар". Артист поборется за премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана" с Кираном Калкином, Эдвардом Нортоном, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом. Он стал первым российским актером, который будет участвовать в самой главной киношной премии.