ВСУ потеряли 280 боевиков за сутки в курском приграничье

Подразделения десяти бригад ВСУ, вторгшихся в Курскую область, стали целями ударов ВС России за минувшие сутки. Также за это время отражено пять контратак противника, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в курском приграничье уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей. За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены также скопления живой силы и техники противника в Сумской области.

В Минобороны напомнили, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55470 военнослужащих. Уничтожено 322 танка, 1642 боевые бронированные машины, 392 артиллерийских орудия. Также было уничтожено 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских "HIMARS" и шесть MLRS. Ликвидировано 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы и четыре РЛС ПВО.