Информация о ходе спецоперации. Российские военные освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Как отметили в Минобороны, отличились бойцы группировки войск Запад. Взятие под контроль поселка, который расположен на западном берегу реки Оскол, недалеко от Купянска, открывает возможности для дальнейшего развития наступления сразу по нескольким направлениям. Активно продвигаются наши подразделения и на подступах к важнейшему укрепрайону ВСУ на территории ДНР - городу Красноармейску.

Расчёт новейшей огнемётной системы ТОС-2 приказ о нанесении удара получил перед самым рассветом. Командование планировало штурм, и чтобы не терять много времени и сил на зачистку участка леса, было решено накрыть его термобарическими снарядами. От таких боеприпасов даже глубокие блиндажи не помогут. Огонь проникает в каждую щель, выжигая огромные площади. Первый залп одним снарядом - пристрелочный. Потом в цель кладут оставшиеся 17 ракет.

Активные боевые и наступательные действия наша армия ведёт вокруг Краснорамейска и даже западней города. Киевское командование, понимая сложность ситуации, перебрасывает на это направление свои скудные резервы.

Работу беспилотников полностью нивелирует погода. В частности, для штурма Тимофеевки было выбрано пасмурное туманное утро, когда в глазах на небе пользы никакой нет. Только выучка и слаженность штурмовых групп дают результат.

После уничтожения противника в Курахове и Великой Новосёлке наши части стремительно продвигаются на запад к границе Донецкой народной республики. Очевидно, что выход к рубежам Днепропетровской области будет не только тактической, но и морально-психологической победой наших бойцов.

Вражеские центры управления беспилотниками сейчас одни из первоочередных целей, так как именно они несут максимальную угрозу. В Курской области опорный пункт с операторами БПЛА был обнаружен в лесопосадке и уничтожен залпом артиллерийских орудий.

На этих кадрах уже наши операторы беспилотников охотятся за украинским танком. Первый дрон направляют в корму - точно под защиту. После второго удара техника останавливается и экипаж пытается покинуть машину. Третий дрон - контрольный. Мгновенно детонирует боезапас.