Спасенный енот из Краснодара перевезен в Анапу

Даже волшебное слово "вкусняшки" не срабатывает. Такой силе воли можно только позавидовать. Лапками крепко сжимает трофейную каску, которую в честной борьбе отобрал у спасателя.

Кругом скачут такие же сородичи. Оценив обстановку и поняв, что опасность наконец миновала, зверь переноску всё же покинул. Новые владения отправился исследовать осторожно.

Спасательная операция по отлову дикого зверя взволновала весь Краснодар. Три дня енот сидел на дереве и не думал спускаться. Скорее всего, испугался собак - вот и залез от страха на ветку. Местные жители все эти дни беспрерывно звонили в экстренные службы, но помощи измученное животное дождалось только во вторник. Спасителей полосатый хищник встретил агрессивно - насиженное место покидать не захотел. Изо всех сил цеплялся за ветку.

Впрочем, никакие уговоры не помогли - спасаться зверь упрямо не хотел. Сотрудникам экстренной службы пришлось буквально проявить чудеса эквилибристики. Енот ещё и полез драться.

Теперь у полосатого возмутителя спокойствия впереди полная диспансеризация. Впрочем, даже после необходимых обследований енот пока останется в приюте. Енот временно сменил краснодарскую прописку на Анапу. Зверёк пока в стрессе - потому определить, домашний он или дикий, пока сложно. Но быстро приходит в себя, радуются киперы. Аппетит у него уже хороший.