Госдума поддержала полный запрет вейпов

Полный запрет вейпов нашел всеобщее одобрение в российском парламенте. Инициативу поддержали все фракции Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Как стало известно 28 января, депутаты разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей. Документ также запрещает производство этих жидкостей и устройств для их потребления.

По словам Володина, этот законопроект стал инициативой всей Госдумы. Парламенту предстоит провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу. Спикер предложил всем фракциям объединить возможности, передает РИА Новости.