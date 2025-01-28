Эксперт высказался о запрете ЕС на поставки Xbox и PlayStation в Россию

Появилась информация, что в рамках нового, 16-ого, пакета санкций против России, который якобы должен увидеть свет 22 февраля, могут оказаться под запретом поставки игровых консолей Xbox и PlayStation. По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, с помощью приставок можно управлять дронами.

Однако известно, что вскоре после начала СВО и введения санкций все крупнейшие производители консолей - Sony, Microsoft и Nintendo - приостановили продажи в России. Их продукцию ввозят в страну по параллельному импорту.

Кроме того, как сообщил гендиректор компании-импортера "Ачивка", глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи, В ЕС нет ни одной страны, которая производила бы игровые консоли.

"Импортируемые в Россию игровые консоли даже не проходят транзитом через Европейский союз, поэтому это заявление либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией", - сообщил эксперт РБК.

Напомним, 30 марта 2022 года правительство легализовало параллельный импорт. Это сделано для того, чтобы удовлетворить спрос населения на зарубежные товары. Ранее продажа зарубежных товаров в России без разрешения правообладателя была запрещена. Параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта. В Россию ввозятся оригинальные товары, но через альтернативные каналы поставок.