Собянин рассказал о развитии системы экстренного реагирования в Москве

Столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется. Так, ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тысячи пожарных и спасателей, сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Это позволяет ежегодно снижать число пожаров и происшествий на воде, количество пострадавших. Внедряются новые методики взаимодействия, осваиваются образцы современной техники, развивается инфраструктура пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении.

Кроме того, городская система предупреждения и ликвидации ЧС может решать и вопросы государственной важности.

"В частности, столичные специалисты восстанавливают инфраструктуру Луганска и Донецка, среди первых пришли на помощь жителям Курской области. Ежедневно на дежурство заступают больше 1400 пожарных и спасателей, на вооружении которых порядка 700 единиц техники", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Система 112" работает по принципу "одного окна", принимая звонки о происшествиях. К системе подключены различные службы: пожарные, спасатели, полиция, скорая помощь и служба газа, аварийно-восстановительные, а также управы и префектуры.