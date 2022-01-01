Дания разрешила оператору "Северного потока" консервацию трубопровода

Разрешение на работы по консервации поврежденной ветки газопровода выдали власти Дании оператору "Северного потока" Nord Stream 2 AG. Об этом сказано в сообщении Управления по энергетике страны.

В сообщении отмечается, что оператор планирует провести работы по консервации во 2 или 3 квартале 2025 года. Предполагают, что они займут 2-3 недели.

26 сентября 2022 года прогремели взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Nord Stream AG заявил, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. А в 2023 году американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором указывалось, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов, передает РИА Новости.