Фицо нашел способ надавить на Зеленского

Способ надавить на Владимира Зеленского в вопросе транзита газа нашел премьер-министр Словакии. Роберт Фицо уверен, что украинский лидер сразу изменит свою позицию, если ему пригрозить снятием европейских санкций с России.

По словам Фицо, это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если ЕС прекратит все санкции против России, то Киев рискует не получить от Евросоюза ни одного евро, передает портал Teraz.

27 января в Еврокомиссии заявили, что продолжат переговоры с Украиной о транзите газа в Европу. В них примут участие Венгрия и Словакия. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не позволит Киеву затянуть возобновление транзита газа из России.