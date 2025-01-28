Великобритания намерена использовать соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной для наращивания военно-морского присутствия в Черном море. Как заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, кроме того, Лондон попытается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране.

Патрушев в интервью "Российской газете" подчеркнул, что планы Британии в отношении Украины носят колониальный характер и игнорируют международное право. В частности, Лондон намерен бесцеремонно заявить о правах на судоходство своих кораблей в Азовском море. Притом, что это внутреннее море Российской Федерации.

Патрушев убежден, что Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине. Причина - заказы для его оборонно-промышленного комплекса. Маховик ОПК США уже запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев, подчеркнул помощник президента России.