Российский атомный ледокол получил повреждения в Карском море

Повреждения обшивки края левого борта получил российский атомный ледокол "50 лет Победы". Как сообщили в пресс-службе Атомфлота, ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути в штатном режиме, пострадавших нет.

В пресс-службе уточнили, что ледокол "50 лет Победы" получил повреждение ночью 26 января в Карском море в суровых условиях Арктики. Подчеркивается, что никто не пострадал. Мореходные качества не утеряны, угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет, приводит текст сообщения ТАСС.

"50 лет Победы" - российский атомный ледокол проекта 10521. Построен на Балтийском заводе в Санкт- Петербурге, флаг поднят 23 марта 2007 года. Постоянный порт приписки атомохода, длина которого 147,9 метров - Мурманск.