"Все получилось": Путин побывал на заводе "АвтоВАЗ"

Три года назад, после бегства иностранных партнеров и лавины санкций, "АвтоВАЗу" предрекали крах. Слишком уж большой была зависимость от зарубежных поставщиков и комплектующих. Однако предприятие не только выстояло. Но и смогло наладить производство новых моделей машин, которые сегодня показали президенту.

Речь идет о городском кроссовере и минивэне "Лада". В серийное производство они пойдут через два года. А вот машина под названием "Искра" появится на российских дорогах уже в апреле текущего года.

"Я очень порадовался, что вам удалось восстановить производство. Реально все думали, что завод остановился. Все грохнется. Все остановится. Зависимость от наших недоброжелателей колоссальная. Они убежали и думали, что все у нас развалиться. Ничего не получилось. Благодаря вашему таланту и веры в себя и в то дело, которому вы служите, все получилось", - отметил Путин.

Причем, Путин говорит это со знанием дела. В июле прошлого года на открытие участка трассы Санкт-Петербург - Москва президент приехал за рулем новом седана бизнес-класса "Лада Аура". И вполне остался доволен машиной.

"Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я вот смотрю, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено. И здесь нужно, конечно, довести дело до конца. Это будет доведено до конца", - сказал президент.

"АвтоВАЗ", говорит президент, может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку государства. Как и жители Самарской области, где продолжают ремонтировать дороги и строить социальные объекты. Эта тема особенно волновала работников автогиганта. Как, впрочем, и дальнейшее трудоустройство бойцов, которые возвращаются домой из зоны специальной военной операции.

Башкирцев Вадим, сотрудник АвтоВАЗа: У меня от лица всех ребят, которые возвращаются из зоны СВО, такой вопрос. 25 января текущего года закончилась вторая волна программы "Время героев". Как вы смотрите на успешность данной программы. И существуют ли планы по ее развитию в регионах страны. Путин: Эта программа только один из сегментов внимания к людям, которые рискуют своей жизнью ради России. Эта работа должна быть более широкой. Люди возвращаются, и будут возвращаться из зоны СВО, они должны трудоустраиваться. Причем, работать с достойно зарплатой. И заранее во всех регионах РФ руководители должны подумать, как построить эту работу. У вас в Самаре эта работа ведется. Это и происходит во многих регионах. 44 тысячи заявок было в первый поток. 88 мы отобрали. Практически все распределены. Здесь условия есть. И условия непростые. Нужно иметь высшее образование. Опыт управленческой работы. Потенциал. Нужно уже сейчас подумать, как помочь тем ребятам, у которых нет образования, помочь им его получить. Поручение у Правительства есть.

В Самарской области эта работа уже налажена. Бывший участник специальной военной операции возглавляет, например, научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. На это современном предприятии налажена вся цепочка производства российских дронов. От винтов до электродвигателей.

Развитие беспилотной отрасли в стране обсуждают и на совещании, посвященном данной теме. Несмотря на достигнутые и хорошие результаты, есть и проблемы. По некоторым программам нацпроекта развития беспилотной авиации финансирование приостановлено. Кроме того, небо для беспилотников, говорит президент, по-прежнему остается закрытым.

"Вот только что в ходе общения было принято не решение, было сделано предложение - установить новый класс воздушного пространства для упрощенного использования БПЛА. Мы с вами об этом и говорили. Это мера Росавиацией поддерживается. И я прошу Правительство к первому июня принять всю необходимую базу. Определить высоты. Или, как говорят специалисты, эшелоны. Нужно все проработать", - сказал Путин.

К 2030 году Россия должна занимать лидирующие позиции в производстве и применении беспилотных летательных систем. По словам президента, эта задача носит общенациональный характер.