Глава компании "Сибур" рассказал Мишустину о масштабных инвестпроектах

Десятки российских отраслей полностью обеспечены синтетическими материалами отечественного производства. Об этом премьеру Михаилу Мишустину на встрече доложил Михаил Карисалов. Он возглавляет компанию "Сибур", которая является российским лидером по производству полимеров.
Компания реализует ряд масштабных инвестпроектов. Сейчас совместно с Газпромом строится крупнейший в мире Амурский газохимический комплекс. Особое место "Сибур" уделяется науке и воспитанию будущих кадров. Компания участвует в разработке программ по подготовке специалистов технических специальностей в российских вузах. Реализованы несколько программ по цифровизации и автоматизации процесса. В приоритете - снижать зависимость от иностранного сырья.
"Несмотря на санкции, компания активно налаживала процессы, связанные с производственными технологиями, основанными на российских решениях, использовала цифровую трансформацию, внедряла программное обеспечение. Вы активно работаете в индустриальном центре компетенций. И это очень важно для замещения импорта, для наработки собственных компетенций и, конечно, достижения технологического и промышленного суверенитета, о котором говорит глава государства", - отметил Мишустин.