Глава компании "Сибур" рассказал Мишустину о масштабных инвестпроектах

Десятки российских отраслей полностью обеспечены синтетическими материалами отечественного производства. Об этом премьеру Михаилу Мишустину на встрече доложил Михаил Карисалов. Он возглавляет компанию "Сибур", которая является российским лидером по производству полимеров.

Компания реализует ряд масштабных инвестпроектов. Сейчас совместно с Газпромом строится крупнейший в мире Амурский газохимический комплекс. Особое место "Сибур" уделяется науке и воспитанию будущих кадров. Компания участвует в разработке программ по подготовке специалистов технических специальностей в российских вузах. Реализованы несколько программ по цифровизации и автоматизации процесса. В приоритете - снижать зависимость от иностранного сырья.