Российские Ту-160 облетели нейтральные воды Северного Ледовитого океана

Плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана выполнили два стратегических ракетоносца Ту-160. выполнили. Продолжительность полета составила более 11 часов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики. Также стратегические ракетоносцы регулярно летают над Северной Атлантикой, Тихим океаном, Черным и Балтийским морями.

Подчеркивается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.