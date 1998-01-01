Александр Лукашенко разрешил белорусам голосовать на выборах в России. Президент Белоруссии своим указом одобрил проект протокола о внесении изменений в договор с Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

Как сообщила пресс-служба белорусского президента, проект протокола дает возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах.

В сообщении отмечается, до настоящего времени граждане Белоруссии, постоянно проживающие в России, не могли принимать участие в местных выборах. А после утверждения изменений в договор они получат право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, передает ТАСС.