Новые данные от Минобороны. Наши войска продолжают охват группировки противника в районе Купянска и накануне освободили поселок Двуречная в Харьковской области. Полностью разгромлена бригада ВСУ, которая ранее попала в "котел" в Великой Новосёлке.

Расчеты РСЗО "Град" группировки "Запад" сорвали ротацию войск противника, уничтожив пехоту, технику, огневые точки и пункты управления беспилотниками. Получив от разведки координаты, артиллеристы нанесли удары по врагу 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Точность попадания по опорникам неонацистов подтвердили кадры объективного контроля.

На Южно-Донецком направлении снайперы группировки "Восток", обнаружив националистов, пытавшихся провести ротацию, уничтожили их огнем из крупнокалиберных винтовок. Когда все намеченные цели были поражены, наши бойцы скрытно отошли в безопасный район. Снайперы обеспечивают поддержку в продвижении штурмовых групп. Среди приоритетных объектов - пулеметные расчеты, легкобронированные автомобили и живая сила противника.

А в Курском приграничье экипажи Т-72 БЗМ группировки "Север" надежно поддерживают штурмовые подразделения. Танкисты уничтожают разрозненные мобильные группы ВСУ, пехоту, бронетехнику, а также укрепрайоны неприятеля. Экипажи ведут огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Это позволяет остаться незамеченными. Часто противник не знает, откуда на этот раз прилетят снаряды. В наведении на цель танкистам помогают беспилотники, которые передают картинку в реальном времени.

А это кадры работы армейской авиации по уничтожению огневых точек боевиков в одном из приграничных районов. Группа ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М в очередной раз поддержала наши подразделения. "Ночной охотник" и "Аллигатор" точно ударили ракетами по неприятелю в лесополосе.