Стало известно о новых подвигах российских военных

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне спецоперации. Капитан Виктор Шалдин обнаружил группу украинских диверсантов на предполагаемом пути следования нашей колонны и с подчинёнными, пробравшись в тыл врага, атаковал боевиков. Противник, понеся потери в живой силе и технике, отступил.

Ефрейтор Денис Черкасов, рискуя собой, под постоянными обстрелами и атаками FPV-дронов, оказывает медицинскую помощь раненым бойцам на передовой и эвакуирует их в безопасные районы. Всего за время спецоперации Денис спас более 70 наших военнослужащих.