В ночь на 29 января перехвачены и уничтожены 104 вражеских беспилотника: 47 – над Курской областью, 27 – над Брянской областью, 11 – над Смоленской областью, семь – над Тверской областью, четыре – над Белгородской областью, по три – над Нижегородской м Калужской областями, один – над территорией Ростовской области и один – над Ленинградской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

В свою очередь ВС России продвигаются к важному укрепрайону ВСУ. Наши части стремительно продвигаются на запад к границе ДНР. Российские военные освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Отличились бойцы группировки войск Запад. Взятие под контроль поселка, который расположен на западном берегу реки Оскол, недалеко от Купянска, открывает возможности для дальнейшего развития наступления сразу по нескольким направлениям. Активно продвигаются наши подразделения и на подступах к важнейшему укрепрайону ВСУ на территории ДНР - городу Красноармейску.

Ранее ВС России освободили Зеленое в ДНР. В ходе штурма уничтожены огневые точки, наблюдательные и командные пункты врага. Националистам предлагали сдаться. Тех, кто отказался, ликвидировали в стрелковом бою.