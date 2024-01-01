Путин похвалил Lada Aura

Lada Aura очень понравилась Владимиру Путину. Президент России, общаясь с сотрудниками завода "АвтоВАЗ" отметил хорошую управляемость автомобиля.

Серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura стартовало в октябре 2024 года на заводе "АвтоВАЗа" при участии Путина. Российский лидер в режиме видеосвязи дал старт проекту по выпуску новой модели. А 16 июля 2024 года президент проехал за рулем черной Lada Aura с самарскими номерами по новому обходу Твери.

Общаясь с коллективом предприятия во время визита на "АвтоВАЗ", Путин похвалил автомобиль. Он отметил хорошую управляемость и обзор, достаточно мощный двигатель. Все очень удобно. Ранее сегодня во время посещения "АвтоВАЗа" российский лидер ознакомился с новинкой концерна - предсерийным автомобилем Lada Iskra. Старт производства новинки намечен на первое полугодие 2025 года, передает "Интерфакс".