В Южной Корее загорелся пассажирский самолет

В аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан загорелся самолет. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

"Двадцать восьмого января около 22.30 (16.30 мск - ред.) в аэропорту Кимхэ у самолета Air Busan, направлявшегося в Гонконг, загорелась хвостовая часть", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всех пассажиров удалось оперативно эвакуировать. Обошлось без пострадавших. На борту лайнера находились 169 пассажиров и семь членов экипажа. Между тем появилось видеозапись с места происшествия.