Стрелки "Часов Судного дня" стали на одну секунду ближе к полуночи

Стрелки символических "Часов Судного дня" переведены на одну секунду ближе к "ядерной полуночи". По мнению ученых, до катастрофы осталось 89 секунд – это меньше, чем когда-либо. Об этом заявил председатель совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниел Холц.

В числе факторов, повлиявших на решение о переводе стрелок в этом году, Холц назвал "наращивание арсеналов ядерными державами, развал договоров о контроле над вооружениями и продолжающиеся конфликты с участием ядерных держав". Отмечается также нехватка мер контроля в области передовых технологий.

В заявлении сказано: перевод стрелок часов символизирует, что мир находится на пути беспрецедентных рисков. Ученые считают, что дальнейшее движение в этом направлении является формой сумасшествия. Основную ответственность за то, чтобы отвести мир от пропасти, несут США, Китай и Россия, передает ТАСС.