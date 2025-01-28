Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили

Необходимо пересаживать чиновников на российские автомобили. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа" в Тольятти.

"К сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Глава государства также пообещал поддерживать экспорт продукции российского автопрома. По его словам, наша страна в этом заинтересована.

"Разумеется, будем поддерживать экспорт автомобильной продукции. "АвтоВАЗ" здесь одни из первых должны быть. Даже сомнений нет", - сказал Путин.

Ранее Путин на заводе "АвтоВАЗа" похвалил Lada Aura. Президент отметил хорошую управляемость автомобиля.