Путин призвал глав регионов заранее думать о трудоустройстве участников СВО

Главы российских регионов должны заранее заботиться о том, как трудоустраивать участников специальной военной операции. После возвращения с фронта они должны работать достойно, с достойным уровнем заработной платы, заявил президент России Владимир Путин.

Во время общения с сотрудниками "АвтоВАЗа" Путин ответил на вопрос о программе "Время героев". По словам российского лидера, это один из сегментов внимания к людям, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради России. Также это подготовка участников СВО к возвращению в гражданскую жизнь.

Путин напомнил, что условия участия в этой программе непростые. Кандидат должен иметь соответствующий потенциал, а также высшее образование и опыт управленческой работы. Глава государства заметил: когда он инициировал программу, исходил из того, что ее подхватят на региональном уровне, что и происходит во многих регионах, приводит слова президента "Интерфакс".