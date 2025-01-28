Путин: Россия предлагала Киеву уйти из ДНР и ЛНР в 2022 году

Президент России Владимир Путин во вторник высказался об украинском конфликте. По его словам, Россия предлагала Киеву "уйти" из ЛНР и ДНР в 2022 году, в этом случае удалось бы избежать боевых действий.

Глава государства также рассказал, что переговоры с Украиной начались с начала СВО. При этом прямо сейчас переговоры с Киевом будут нелегитимны без отмены их запрета Украиной, передает РИА Новости.

По словам Путина, во время переговоров в Стамбуле Москве было ясно, что обман возможен, однако наша страна согласилась на отвод войск.

Российский лидер также сообщил, что он готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Зеленским, если он хочет в них участвовать.