Путин: Итоги переговоров должны гарантировать безопасность России и Украины

Президент России Владимир Путин во вторник высказался о перспективах переговоров с Украиной. По его словам, итоги переговоров должны гарантировать безопасность и России, и Украины на длительную историческую перспективу, передает ТАСС.

По словам президента, не может быть ни одного промаха в подписании документов между Москвой и Киевом, все должно быть отточено.

Глава государства также заявил журналисту Павлу Зарубину, что конфликт с Украиной завершится через месяц-два, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. По словам Путина, он готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Зеленским, если тот хочет в них участвовать.

Ранее Путин заявил, что Россия предлагала Киеву "уйти" из ЛНР и ДНР, в этом случае удалось бы избежать боевых действий.