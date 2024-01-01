Путин назвал условия окончания СВО

Условия и сроки окончания специальной военной операции озвучил президент России. По словам Владимира Путина, СВО закончится через полтора-два месяца.

Путин отметил и необходимое условие для завершения спецоперации: если у Украины закончатся спонсорские деньги и патроны. Слова президента России приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Президент России еще в 2024 году заявлял, что США должны перестать поставлять Украине оружие. В таком случае конфликт закончится через два-три месяца.