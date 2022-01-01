Путин объяснил отвод войск от Киева в 2022 году

Россия отвела свои войска от Киева в 2022 году, чтобы избежать кровопролития и эскалации конфликта. Решение было принято в рамках переговорного процесса с Украиной – хотя в Москве и понимали, что могут быть обмануты.

Как рассказал Путин, к нему обратились лидеры некоторых европейских стран. Они заявили, что Украина не может подписать мирный договор "с пистолетом у виска". Тогда и поступило предложение отвести войска от Киева.

Президент сообщил, что переговоры России с Украиной начались сразу после начала специальной военной операции в 2022 году. Киев согласился на контакт уже в конце февраля. И, чтобы не допустить серьезного кровопролития и войны, в конце марта Россия начала выводить войска из-под Киева, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.