В Москве стартовал фестиваль в честь китайского Нового года

Более 400 мероприятий пройдут в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Гостей фестиваля, в частности, ждут иммерсивные шоу и чайные церемонии. Мероприятие продлится до 9 февраля.

"В столице начался фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Он продлится до 9 февраля и объединит два десятка площадок, в том числе Манежную, Тверскую и Болотную площади, Камергерский и Столешников переулки, Тверской бульвар, Новый Арбат, ВДНХ, Московский зоопарк и другие. Фестиваль проводят в рамках перекрестной программы, приуроченной к взаимным Годам культуры России и Китая", - говорится в сообщении на портале mos.ru.

Афиша мероприятий доступна в интернет-издании "Russpass-журнал".