Востоковед Маслов: США хотят "отжать" Россию от Китая

Трамп грозит Китаю торговой войной. Чем ответит Пекин? Способен ли Китай потеснить Америку в сфере высоких технологий? И какие шаги может предпринять Вашингтон, чтобы подорвать российско-китайское стратегическое партнёрство?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института стран Азии и Африки, востоковед Алексей Маслов.

"Американцы привыкли делать из своего рынка высоких технологий "дойную корову", нагружая инвесторов. Китай внезапно показал другую модель. Главная задача сейчас для Вашингтона – "отжать" Россию от Китая. 40 лет Россия и Китай развивают отношения вполне стабильно. При этом сколько раз американцы предавали Китай?" – отметил он.

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