Делегация РФ провела переговоры с главой администрации Сирии

Российская делегация провела в Дамаске переговоры с главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом во вторник, 28 января, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Дипломат отметил, что встреча прошла конструктивно, на ней подчёркивался традиционно дружественный характер отношений двух стран. Богданов также заявил, что пригласил нового министра иностранных дел Сирии в Россию.

На переговорах стороны договорились продолжать консультации по вопросу о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии.