Володин: слова Карлсона о попытке покушения на Путина должны быть расследованы

Заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация Джо Байдена пыталась убить президента РФ Владимира Путина, должны быть тщательно расследованы. Об этом в среду, 29 января, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что подготовка такого покушения является угрозой глобальной безопасности и "прямым путём к началу ядерной войны".

По словам Володина, Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности. Депутат отметил, что за прошедшие сутки они так и не опровергли слов Карлсона.